Хоккейная «Сибирь» уверенно обыграла третьего подряд соперника

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на домашнем льду одолел подмосковный «Витязь» со счетом 4:1. Эта победа для подопечных Николая Заварухина стала третьей подряд.

В составе новосибирской команды отличились нападающие Дмитрий Саюстова, Юкки Пельтолы, Микаэль Руохомаа и Виктор Комаров. Вратарь «Сибири» Харри Сятери пропустил шайбу после броска форварда «Витязя» Алексея Макеева.

«Сибирь» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда заработала 26 очков в 19 матчах.

Следующую встречу клуб проведет 27 октября в Новосибирске против магнитогорского «Металлурга», занимающего десятую позицию в конференции.

Илья Галагуз