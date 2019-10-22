Хоккейная «Сибирь» уверенно обыграла третьего подряд соперника

23 октября, среда
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на домашнем льду одолел подмосковный «Витязь» со счетом 4:1. Эта победа для подопечных Николая Заварухина стала третьей подряд.
В составе новосибирской команды отличились нападающие Дмитрий Саюстова, Юкки Пельтолы, Микаэль Руохомаа и Виктор Комаров. Вратарь «Сибири» Харри Сятери пропустил шайбу после броска форварда «Витязя» Алексея Макеева.
«Сибирь» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда заработала 26 очков в 19 матчах.
Следующую встречу клуб проведет 27 октября в Новосибирске против магнитогорского «Металлурга», занимающего десятую позицию в конференции.