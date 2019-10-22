«Уралкалию» переподписали книгу еврооблигаций

Один из крупнейших в мире производителей калия «Уралкалий» разместил еврооблигации на $500 млн. При этом спрос со стороны инвесторов вдвое превысил предложение. На что будут потрачены полученные в ходе размещения деньги, в компании не раскрывают. В целом программа выпуска биржевых облигаций «Уралкалия» составляет 200 млрд руб.

«Уралкалий» сообщил о закрытии сделки по размещению еврооблигаций на $500 млн. Срок погашения — 22 октября 2024 года, ставка купона установлена на уровне 4% годовых. Глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок сделки выступили J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale и VTB Capital.

Как уточняют в компании, книга заявок в ходе размещения была переподписана в два раза. Заявки подали институциональные инвесторы из США, Великобритании, континентальной Европы и других стран.

Директор по экономике и финансам «Уралкалия» Антон Вищаненко отметил, что в компании «довольны успешным возвращением "Уралкалия" на международный рынок долгового капитала». Там не стали уточнять, на что будут направлены привлеченные средства.

Впервые «Уралкалий» разместил еврооблигации в 2013 году. В феврале совет директоров «Уралкалия» утвердил увеличение программы выпуска биржевых облигаций со 100 млрд до 200 млрд руб. К тому моменту компания разместила пять выпусков, три из которых были номинированы в рублях: два выпуска на 15 млрд руб., один — на 10 млрд руб.

На конец первого полугодия 2019 года чистый долг «Уралкалия» составлял $4,7 млрд, отношение чистого долга к EBITDA — 2,9x. Объем рефинансирования на второе полугодие 2019 года составляет $525 млн.

Как сообщала компания в проспекте к выпуску евробондов, в 2020–2021 годах она должна погасить перед кредиторами займы на $2,5 млрд.

Помимо этого, во вторник Московская биржа зарегистрировала облигации другого производителя минудобрений — «Акрона» на 10 млрд рублей со ставкой 7,25% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 16 октября. Дата погашения выпуска — 21 апреля 2023 года.

Ольга Мордюшенко