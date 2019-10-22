Банкам предрекли экономическую нежизнеспособность

Половина мировых банков не переживет надвигающегося финансового кризиса. Они проигрывают конкуренцию более новаторским финтех-проектам, заявили в консалтинговой компании McKinsey. К тому же новые технологические компании в сфере финансов начинают вытеснять традиционные банки из самых доходных ниш, это касается, например, кредитных карт. Финансовые организации не успевают наращивать доходность своего капитала вслед за растущими расходами. Это делает их экономически нежизнеспособными, уверены аналитики McKinsey.

“Ъ FM” поговорил с представителями банков о том, насколько оправданы эти опасения. Зампред правления Ланта-Банка Ирина Рысь согласна с выводами аналитиков и считает, что кредитным организациям придется меняться или уходить с рынка: «То, что актуально для всего мира, актуально и для России. И мы понимаем, что для того, чтобы банки в классическом понимании прекратили свое существование, абсолютно необязательно ждать следующего мирового кризиса.

Цифровизация экономики идет полным ходом, и те организации и банки, которые за ней не успевают, безусловно, лишаются некоторых конкурентных преимуществ.

На сегодняшний день клиенту нужна не только надежность, но и удобство в использовании тех или иных продуктов. Все уже работают в интернете. О том, что полностью исчезнут классические банки, говорить не стоит, но нужно стараться оказывать клиенту полный спектр услуг с тем, чтобы ему не приходилось обращаться в сервисы, которые на сегодняшний день не являются банковскими, но в то же время активно стараются занять эту нишу. Во-первых, должен быть хороший интерфейс — клиенту должно быть удобно. Во-вторых, нужно, чтобы платеж проходил быстро. Крупные юридические лица работают в основном все-таки стационарно, у них целый штат бухгалтерии и финансовых директоров, и, наверное, вопрос цифровизации и интерфейса их волнует не так сильно. В большей степени речь идет о физических лицах, о малом и среднем бизнесе, о тех предпринимателях, которые фактически могут вести все свои операции с мобильного телефона или планшета и не привязаны к офису».

В России за последние годы и исчезла примерно половина банков, но их убили не финтех-стартапы, а неверная бизнес-модель, считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова: «В банковском секторе пока бытует мнение, что финтех-компании, с точки зрения дистрибуции, продуктов эффективны, но они все-таки не имеют полного доступа к данным о клиентах. Поэтому банковская индустрия, знающая о предпочтениях клиентов, себя не изжила, и в этом смысле стартапы вряд ли составят ей конкуренцию. Возможна модель, при которой банки будут отдавать какую-то часть услуг либо на аутсорсинг финтех-компаниям, либо как-то разделять с ними доходы. Поэтому сейчас финансовые проекты не рассматриваются как какая-то альтернатива банковскому бизнесу.

Но при этом в мире идет тенденция на укрупнение и консолидацию.

Что касается России, то дополнительно надо учитывать некоторые особенности, потому что если до 2013 года было около 1 тыс. банков, то, когда в ЦБ пришло новое руководство, изменилась макросреда: в последние годы мы живем в условиях достаточно быстрого отзыва лицензий. Я не думаю, что в России происходит давление со стороны новых технологий и финтехов. У нас можно говорить больше о консолидации, просто потому что экономика сейчас растет медленными темпам: бизнес-модель “карманных” банков стала нерентабельна».

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Чтобы избежать разорения в кризис и конкуренции с финтех-компаниями, в McKinsey дают банкам три совета: вкладываться в технологии, разнообразить свой бизнес и готовиться к слияниям.

Сергей Гусев