Госдума разрешила судебным приставам рассылать СМС

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, наделяющий судебных приставов правом направлять гражданам России (с их согласия) извещения и другую информацию в сфере исполнительного производства в электронном виде, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Для этого предлагается использовать личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (сайт «Госуслуги») и СМС-сообщения. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

«Фактически мы выводим взаимодействие гражданина и (Федеральной.— “Ъ”) службы судебных приставов в режим онлайн, когда без долгих очередей, без ожидания можно очень просто и быстро в электронной форме и направить запрос, и получить исчерпывающую информацию. У службы появляется возможность в электронном виде выкладывать процессуальные документы с электронной подписью судебного пристава»,— заявила один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что нововведения помогут упростить получение гражданами юридически значимых документов и сделать работу Федеральной службы судебных приставов более эффективной. «При этом переход на электронную форму получения документов будет добровольным, и все, кто хочет по-прежнему получать извещения и другие документы по почте и лично в руки, продолжат их получать в бумажном исполнении»,— сказал господин Пискарев.