В деле появился последний свидетель

Судебный процесс по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства мэрии Марата Гареева, который в понедельник должен был перейти в прения, неожиданно затянулся. Государственный обвинитель вызвал в суд последнего свидетеля — сотрудника МБУ «Служба сноса и расселения» Руслана Киреева. Его показания особенно понравились подсудимым, которые прямо в зале суда потребовали снять с них все подозрения.



Прения по делу бывшего замглавы администрации Уфы по строительству Александра Филиппова и экс-начальника управления капстроительства Марата Гареева, которые должны были начаться в Октябрьском районном суде в понедельник, были отложены. Гособвинитель Ринат Габдрахманов на процессе заявил ходатайство о допросе еще одного свидетеля обвинения — начальника отдела кассового обеспечения МБУ «Служба сноса и расселения» Руслана Киреева (работает в этой должности с мая 2018 года). Так как господин Киреев уже явился в суд, суд удовлетворил ходатайство, несмотря на возражения защиты.

Александр Филиппов и Марат Гареев обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной адресной программы, направленной на расселение ветхого и аварийного жилья. По версии обвинения в 2013-2017 годах чиновники незаконно совместили эту программу, которая предусматривала расселение аварийного жилья за счет бюджетов трех уровней, и муниципальную программу развития застроенных территорий, по которой расселять дома должны были застройщики кварталов или, если это происходило за счет бюджета, компенсировать эти расходы. Фактически, как считает обвинение, дома в кварталах развития были расселены за счет бюджета без выплаты компенсаций. Ущерб, причиненный бюджету, обвинение оценивает в 1,6 млрд руб. Основным потерпевшим в уголовном деле является Фонд содействия реформированию ЖКХ, за счет которого в основном финансировалась федеральная программа.

Гособвинитель пояснил, что хотел бы задать свидетелю вопросы о двух перечнях расселяемых домов, о которых на предыдущем заседании заявила защита. Первый перечень фигурирует в материалах уголовного дела как подтверждающий вину чиновников. В нем не предусматривались внебюджетные источники финансирования расселения домов. Список был подписан бывшим сити-менеджером Уфы Иреком Ялаловым, завизирован Александром Филипповым и Маратом Гареевым. Однако бюджетные лимиты, как заявила защита на прошлом заседании, были выделены на основании совсем другого перечня, который подписал и направил в Минстрой России экс-глава республики Рустэм Хамитов. В этом перечне была указана площадь ветхого жилья, расселяемого за счет иных, кроме бюджетных, источников финансирования, и не было подписей уфимских чиновников.

Еще не дожидаясь опроса свидетеля, защита подсудимых поставила его показания под сомнение, заявив, что Руслан Киреев не является специалистом в этой области, а МБУ, в котором он работает, было создано лишь в 2014 году, когда программа уже была запущена.

Прокурор, тем не менее, попросил свидетеля выгрузить из электронной программы АИС «Реформа ЖКХ» таблицы с данными об аварийных домах в Уфе. Тот выгрузил сведения за периоды с 2013 по 2016 годов по состоянию на момент допроса. На вопрос прибывшей на процесс сотрудницы Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольги Шатровой свидетель сообщил, что выгрузить таблицу на любую другую дату не может.

Защиту вид выгруженных из системы данных очень порадовал, так как графа «внебюджетные источники финансирования» в них не пустовала.

«В дополнительных источниках финансирования стоит очень много рублей. Не ноль!» — воскликнул Александр Филиппов, посмотрев на экран компьютера на столе судьи. «Хорошая таблица»,— согласился его защитник Алексей Зеликман. «Я бы сказал — отличная и очень в тему!» — добавил господин Филиппов и тут же задал обвинителю вопрос: «В чем тогда суть предъявленного обвинения?»

«Известно ли вам, что в ретроспективе внешний вид таблицы менялся?» — спросила госпожа Шатрова. Свидетель ответить на этот вопрос не мог. Гособвинитель, в свою очередь, предположил, что «по прошествии времени» содержание таблиц меняется, в них «добавляются новые графы». Тем самым он, возможно, пытался убедить суд скептически отнестись к спискам, предоставленным защитой на последних слушаниях.

Предположение прокурора возмутило подсудимых.

«Это вы, судя по всему, знаете, как делается задним числом!»— заявил Александр Филиппов, по мнению которого, программа была «закрыта» в 2017 году, и изменения в нее вноситься не могли.

Судья Андрей Лебедев после короткой перепалки прокурора с защитой вспомнил про другой эпизод обвинения. Он связан с тем, что в федеральную адресную программу были включены дома в двух кварталах, которые уже после ее утверждения в Фонде содействия реформированию ЖКХ были переданы в развитие компаниям «Стройинвест» и ИСК «Агидель-Инвестстрой». Таким образом, как полагает обвинение, расселение этих домов фонд оплатил дважды — на этапе реализации федеральной программы и потом, на этапе исполнения договора развития застроенной территории. Напоминание об этом эпизоде снова вызвало эмоциональную реакцию у господина Филиппова, который заявил, что был уверен, «что этот вопрос уже давно отпал, как бредовый».

«Он не отпал»,— возразил судья, на что Александр Филиппов заявил, что подписал договоры развития территорий с этими застройщиками по «прямому указанию» Ирека Ялалова. «Мне в вину ставят то, что я выполнил постановление главы администрации. Это уже за гранью!» — воскликнул господин Филиппов. А Марат Гареев добавил, что эти договоры вообще не заключал. «Но при этом тебе сумма-то ущерба такая же»,— сыронизировал адвокат Зеликман.

В заключение адвокаты попросили суд приобщить к материалам дела постановления Ирека Ялалова, которыми компаниям «Стройинвест» и ИСК «Агидельстройинвест» были переданы в развитие кварталы. Судья сначала хотел отклонить ходатайство, но после того, как адвокаты начали спрашивать, нет ли у суда желания «просто людей осудить», все-таки приобщил их к материалам дела.

К прениям суд намерен приступить 24 октября.

Влада Шипилова