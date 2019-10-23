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В Иркутской области разрабатывается международный товарный знак для производителей продуктов

Коммерсантъ (Иркутск) от

Министерство сельского хозяйства Иркутской области разрабатывает международный товарный знак для предприятий региона, поставляющих пищевую продукцию на экспорт. Как сообщил глава минсельхоза Илья Сумароков, в настоящее время знак проходит процедуру регистрации. Впервые товарный знак будет представлен на Китайской международной выставке пищевых продуктов, напитков и здорового питания INIF 2019, которая пройдет в Пекине в ноябре. Заняться созданием бренда для иркутских производителей продуктов для выхода на международные рынки минсельхозу поручил губернатор региона Сергей Левченко. По словам господина Сумарокова, свои товары на экспорт — масложировую, мукомольную продукцию, зерно, кондитерские изделия и товары из дикоросов — поставляют более 30 предприятий. Если ежегодно прирост поставок в денежном эквиваленте составлял примерно 10%, то за восемь месяцев 2019 года предприятия экспортировали продуктов на $26,3 млн — на 25% больше, чем в январе-августе 2018 года. На долю сельскохозяйственного сектора Иркутской области приходится 6% валового регионального продукта. В 2015 году в регионе был разработан региональный товарный знак производителей продовольственных товаров «Продукты Приангарья», предназначенный для внутреннего рынка. Правом его использования обладают 44 предприятия.

Екатерина Еременко


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