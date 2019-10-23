Держи руки в «Холди»

Кредиторы владельца торговой сети «Холидей» Николая Скороходова решили обратиться в суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры реализации имущества. Его долги составляют около 15 млрд руб. План господина Скороходова по выходу из кризисной ситуации кредиторы посчитали нереальным. Между тем, он преду­сматривал при условии дисконта в 46% восстановление рентабельности входящей в «Холидей» сети «Холди» на базе 313 магазинов-дискаунтеров в регионах Сибири и выход к 2022 году на оборот в размере 24,3 млрд руб.

Кредиторы владельца одной из крупнейших сибирских торговых сетей «Холидей» Николая Скороходова на собрании отвергли его предложение о реструктуризации долгов. «Большинством голосов принято решение о введении процедуры реализации имущества. Должник предлагал реструктуризацию долгов, но кредиторы подвергли со­мнению возможность реализации представленного плана»,— рассказал „Ъ“ финансовый управляющий Николая Скороходова Олег Хворостинин. Он отметил, что оценка имущества господина Скороходова еще не проводилась. «Считаем, что принятое кредиторами решение преждевременно и перспективы реструктуризации долгов есть»,— сказала „Ъ“ представитель господина Скороходова Ирина Гребнева.

Николай Скороходов был поручителем по долгам группы компаний «Холидей». Процедура реструктуризации долгов в отношении него введена в июне этого года по иску Альфа-банка. В «Холидее» в феврале было открыто конкурсное производство. В начале 2018 года сеть управляла более 300 магазинами в Сибири. Сумма долгов господина Скороходова — 14,6 млрд руб. Основные кредиторы — Альфа-банк (2,8 млрд руб.), ООО «Грос-ритейл» — структура Сбербанка (6,8 млрд руб.), РСХБ (3,4 млрд руб.), Газпромбанк (1,5 млрд руб.).

По данным Ирины Гребневой, план выхода из кризиса предусматривал погашение задолженности каждого кредитора за вычетом дисконта 46%. Также предполагалась реализация залогового имущества юрлиц группы «Холидей» на 5,8 млрд руб. (часть магазинов ритейлера, земельные участки). Остаток долга в 2,3 млрд руб. предполагалось погасить к концу 2022 года за счет зарплаты Николая Скороходова и восстановления рентабельности действующей сети дискаунтеров «Холди» под операционным управлением ООО «Нск холди» (входит в группу «Холидей» и принадлежит Николаю Скороходову).

В плане реструктуризации (есть в распоряжении „Ъ“) сообщается, что «Нск холди» располагает 313 магазинами самообслуживания в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, в республике Алтай. Их общая площадь — 289,4 тыс. кв. м. Из-за банкротства Николая Скороходова часть поставщиков отгружают товар по предоплате, часть остановили отгрузки, что сократило ассортимент магазинов в среднем на 65%, сообщается в документе. Если план реструктуризации будет утвержден, компания обещает восстановить ассортимент к январю 2020 года, а товарооборот — к июню 2020 года. Планируется, что выручка компании вырастет с 12,1 млрд руб. в 2019 году до 24,2 млрд руб. в 2022-ом, «Нск холди» перестанет работать в убыток (в 2019 году ожидается 414 млн руб.) и по итогам 2022 года получит чистую прибыль в размере 1,5 млрд руб. По словам Ирины Гребневой, представители должника продолжат переговоры с кредиторами по вопросам реструктуризации долгов. В Сбербанке, Газпром­банке и Альфа-банке на запросы „Ъ“ не ответили.

Нишу на рынке, которую занимала группа «Холидей», успели заполнить конкуренты, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. На развитие дискаунтеров «Нск холди» может потребоваться больше трех лет, чтобы выйти на плановые показатели для закрытия долговых обязательств Николая Скороходова, считает он. «Маловероятно, что в 2020–2021 годах сеть сможет получить прибыль: успешным показателем с учетом расходов на погашение долга будет безубыточность бизнеса»,— соглашается гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его расчетам, в 2021 году выручка компании с кв. м торговой площади может достичь 175 тыс. руб. без НДС.

Илья Жарский не исключает, что компании могут понадобиться дополнительные затраты на продвижение сети. С сентября про­шлого года «Холидей» проводит рестайлинг магазинов «Холди», в рамках которого меняется формат ценников, устанавливаются новое освещение, навигационные таблички с категориями товаров, напоминает гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Инвестиции в проект могут достичь 100 млн руб. Кроме того, полагает эксперт, в 2020 году потребуется инвестировать не менее 50 млн руб. в проведение рекламной кампании, нацеленной на привлечение покупателей после восстановления ассортимента. Плюс постоянная рекламная поддержка и инвестиции в развитие портфеля СТМ. «Таким образом, совокупные инвестиции сети без учета открытия новых магазинов в 2019–2020 годах составят не менее 250 млн руб.»,— считает господин Бурмистров.

«Николай Скороходов может оспорить решение кредиторов и доказать, как правило, через судебную экспертизу, что восстановление платежеспособности возможно либо немедленно, в случае полной оплаты долгов самим должником или третьим лицом, либо в течение определенного срока (переход во внешнее управление). Суд может отменить решение о введении конкурсного производства, если будут реальные доказательства наличия имущества у должника и возможности рассчитаться с кредиторами»,— говорит руководитель направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Когда к физлицу предъявляются требования на миллиарды рублей, шансы на удовлетворение хотя бы большей части требований кредиторов стремятся к нулю, говорит партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. По его данным, при наилучшем исходе кредиторам удается обычно получить не более 3–5 коп. на 1 руб. заявленных требований к банкроту. Львиная доля долгов по завершении процедуры попросту списывается. «Применение механизмов реструктуризации долга, даже с его частичным списанием при заключении мирового соглашения, в таких случаях выглядит не более чем отсрочкой наступления уже указанных последствий для кредиторов»,— говорит он.

Оксана Павлова