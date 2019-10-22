«Тор» не справился с норвежскими волнами

Российский ледокол по ошибке подал сигнал бедствия у берегов Норвегии. Судно «Тор», которое следовало из Санкт-Петербурга на Ямал, 22 октября связалось с норвежскими спасателями и запросило буксир. Сообщалось, что во время шторма у него возникли проблемы с двигателем. Но в Росморречфлоте объяснили сигнал Mayday техническим сбоем. Часть оборудования из-за непогоды оказалась обесточена, и при подключении в эфир ушел ложный сигнал, сказали в агентстве, добавив, что с судном все в порядке.

Местные спасатели тем не менее несколько часов пытались оказать помощь российскому ледоколу, рассказал норвежский журналист Евгений Дьяконов: «20 октября все получали на телефоны сообщения о том, что не следует выходить в море на юго-западном побережье от Ставангера до Тронхейма, так как ожидается шторм с волнами до 12 м высотой. Норвежская пресса между строк, конечно, говорит, что русские моряки проигнорировали это. Сообщается, что в районе Олесунна — это западное побережье — русский ледокол подал сигнал бедствия, потому что остановились два из четырех моторов. Спасательный вертолет сделал несколько кругов над кораблем, но не смог приземлиться из-за сильного ветра, поэтому вынужден был вернуться на базу. В результате отправились два корабля, также о своей готовности помочь заявили норвежские подводники».

На борту «Тора» находилось 33 человека. В Росморпорте, которому принадлежит судно, сообщили, что в момент, когда капитан подал сигнал бедствия, порывы ветра в море достигали 30 м/с, а волны были до 8 м. Ледоколу, с которым произошел инцидент, уже 55 лет. Ложный сигнал бедствия свидетельствует о том, что оборудование на корабле следует перепроверить, считает первый заместитель руководителя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук: «Не могу сказать, что это обычная практика. Дело в том, что есть международная система спасения при бедствии. Существует несколько каналов связи, которые обеспечивают подачу в том числе и автоматических сигналов. В данном случае я, честно говоря, не вижу больших нарушений.

Если сигнал SOS действительно был подан кем-то из членов экипажа, потому что судно было обесточено, находилось в зоне шторма, значит, им было невозможно управлять, и существовала реальная опасность для экипажа. Но все удалось достаточно быстро уладить. Если это происходит самопроизвольно при возобновлении электропитания, то, скорее всего, это говорит о какой-то неисправности, потому что если судно не тонуло, если с ним ничего страшного не происходило, то случайно сигнал Mayday отправляться не должен. Но в такой ситуации, конечно же, в первую очередь спасают людей, поэтому на помощь отправились вертолет и буксиры. Если судно терпит бедствие, оказывать помощь — это обязанность любого прибрежного государства. Но в принципе само поступление ложного сигнала, с моей точки зрения, не говорит о том, что система полностью исправна.

Возможно, требуются какие-то дополнительные проверки оборудования».

В Росморпорте сообщили, что судно продолжит движение на Ямал после улучшения погодных условий.

Яна Пашаева