Новый император Японии пришел с лучами солнца

Торжественная церемония прошла в императорском дворце в Токио. Новый монарх Нарухито в сопровождении управляющих дворцом взошел на шестиметровый трон, установленный в центре зала. А затем он дал клятву народу в присутствии двух тысяч гостей. После речи его поприветствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он вместе с гостями по традиции троекратно прокричал «бандзай», что означает «десять тысяч лет» и считается пожеланием долгой жизни императору.

Из-за приближения тайфуна церемонию восхождения на престол пришлось внести изменения, рассказал заведующий корпунктом ТАСС в Японии Василий Головнин: «Церемония была выдержана очень экзотично, в стиле раннего Средневековья. Сам император был облачен в костюм, который носили монархи в IX веке н.э., его супруга Масако также была в многослойном кимоно, пошитом по старинным образцам. Церемония носила наполовину религиозный, наполовину светский характер, и должна была как бы представить нового монарха и стране, и внешнему миру. Поэтому приехали в Японию представители 174 государств, то есть это была почти мини Генеральная ассамблея ООН.

В Токио с ночи непрерывно шел очень сильный дождь, и организаторы церемонии ее несколько урезали, то есть убрали со двора почетный караул и придворных, и чинов, которые должны были там живописно выстроиться опять же в костюмах по моде раннего Средневековья, а дворцовую охрану вооружили не револьверами, как обычно, а луками, стрелами и мечами. Но увы, все это великолепие убрали со двора, который заливал дождь.

Однако произошла неожиданность: ровно в час дня, когда началась церемония, вдруг дождь остановился, и из-за туч даже выглянуло солнце.

Ну и естественно, очень многие заявили, что это, наверное, богиня солнца Аматэрасу, главная богиня японского пантеона, решила послать свои лучи поддержки новому императору».

Нарухито получил полномочия императора еще весной, после того как его отец император Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом. С началом правления нового императора в Японии традиционно объявляется новая эпоха. С приходом Нарухито началась «Эра Рэйва» — она означает мир и гармонию.