В «Олимпии-Пермь» вновь погибла девочка

Как стало известно «Ъ-Прикамье», следственные органы проводят выемки документов в ООО «Спортивный комплекс «Олимпия-Пермь». Основанием стала гибель несовершеннолетней сегодня вечером в бассейне. Факт гибели ребенка подтвердили «Ъ-Прикамье» в краевом минздраве: «Ведется расследование, больше ничего пока сказать».

По информации 59.ru, инцидент произошел около 18:00. Родители, наблюдавшие со второго этажа, заметили, что на крайней правой дорожке одна из девочек плавает в неестественной позе. Приехали спасатели, делали ей искусственное дыхание, потом приехала скорая, а позже реанимация. По данным очевидцев, девочке около 10–11 лет.

Напомним, ранее уже был похожий инцидент в данном спорткомплексе. 2 апреля 2018 года тренер бассейна «Олимпия» проводила тренировку группы детей 2007-2008 годов рождения. После выполнения детьми дыхательного упражнения одна из спортсменок продолжала находиться под водой. В результате девочка была доставлена в бессознательном состоянии в больницу, где 23 мая 2018 года не приходя в сознание скончалась. Как считает следствие, тренер не проявила должную бдительность и оставила ребенка без присмотра. В отношении тренера возбудили дело, но оно было закрыто за примирением сторон.