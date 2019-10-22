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Фото: Андрей Абрамов

ГАЗ получит 8,5 млрд рублей из федерального бюджета

Деньги выделят для субсидирования процентных ставок по кредитам.

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Горьковский автомобильный завод может получить более 8,5 млрд. рублей из федерального бюджета.


С такой инициативой выходит Минпромторг. Поддержка связана с санкциями США против Олега Дерипаски. Деньги выделят для субсидирования процентных ставок по кредитам. Более 3 миллиардов ГАЗ может получить уже в этом году.

Весной 2019 года руководство ГАЗа попросило у государства 9,5 миллиардов рублей на выплаты по кредитам, размер которых составляет 66,6 миллиарда. На ГАЗе отметили, что не могут их обслуживать из-за санкций.

Председатель комитета Заксобрания по транспорту и дорожному строительству Владимир Солдатенков в интервью «КоммерсантъFM Нижний Новгород» выразил удовлетворение готовящимся решением, подчеркнув, что речь идет не просто о выделении денег, но о серьезных проектах по выпуску продукции, востребованной в стране.

Доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Александр Мазин, напротив, оценивает выделение денег ГАЗу как тактическое решение. Комментируя новость «ЪFM Нижний Новгород», он подчеркнул, что для решения проблем ГАЗу надо встраиваться в технологические цепочки, существующие во всем мире.

Напомним, что ГАЗ получил также поддержку в виде госзаказа на выпуск школьных автобусов и автомобилей «Скорой помощи».

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