Спрос на бензин упал до рекордных показателей

Россияне стали покупать меньше бензина. Спрос на топливо за девять месяцев этого года упал на 1%. Такие данные приводит исследовательская группа «Петромаркет». По данным аналитиков, несмотря на небольшой показатель, для рынка это серьезная цифра. За последние десять лет суммарное потребление бензина заметнее падало только в 2015 году почти на 2%. Затем спрос снижался совсем незначительно, а в прошлом году и вовсе рос.

Чем объясняется нынешнее падение? Гендиректор исследовательской группы «Петромаркет» Иван Хомутов считает, что спрос на топливо тянет за собой потребительская активность россиян, которая также снижается, кроме того, автомобилисты все чаще переходят с бензина на газ: «По данным Росстата, за первое полугодие реальные доходы населения упали на 1,3%. Это очень большое снижение — оно привело к тому, что граждане стали меньше ездить, медленнее стал расти парк транспортных средств. Собственники бензиновых автомобилей продолжают интенсивно переоборудовать свои транспортные средства на использование жирных углеводородных газов. Это стимулируется тем, что по сравнению со стоимостью бензина, у нас очень низкие цены на сжиженный газ — пропан, бутан».

Падение спроса на бензин вряд ли связано с тем, что россияне стали реже пользоваться личными автомобилями, считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Альтернативное топливо также пока не может повлиять на это, уверен эксперт: «По нашим ощущениям, спрос падает, что отражается и на сумме среднего чека на заправках. Я не думаю, что это связано со снижением покупательной способности населения.

Скорее всего, причина в уменьшении объемов перевозок в связи с сокращением производства и общей экономической ситуацией в стране.

Наверное, некое влияние оказывает переход на газ, но, честно говоря, природный газ — это только перспектива, на сжатом углеводородном газе ездит большое количество автомобилей, но все равно их меньше, чем на жидком моторном топливе. И чтобы снизить на 1% потребление жидкого топлива за счет перехода автомобилей на СУГ, спрос должен вырасти в десять раз, а этого, конечно, нет».

Почему падают оптовые цены на бензин Читать далее

По данным сентябрьского опроса ВЦИОМ, почти половина россиян назвала высокую стоимость бензина основной причиной, по которой они могут отказаться от частых поездок на автомобиле. При этом 70% опрошенных ездят на своей машине ежедневно.

Владимир Расулов