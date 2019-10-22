Потребительские цены на товары и услуги в Краснодарском крае снизились на 0,4%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Краснодарском крае сентябре этого года по сравнению с августом составил 99,6%. Цены на продовольственные товары снизились на 0,6%, на непродовольственные товары – повысились на 0,1%, на услуги снизились на 0,8%.

По данным Краснодарстата, стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,4% и составила 4255руб. в расчете на одного человека в месяц. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения по краю составила 16,5 тыс. руб. в расчете на месяц. По сравнению с августом его стоимость снизилась на 0,1%.

Василий Хитрых