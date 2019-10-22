Rolls-Royce представил три эксклюзивных Phantom

Rolls-Royce Phantom Horology. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom Digital Soul. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom Arabian Gulf. Фото: Rolls-Royce

Автомобиль Horology Phantom посвящен швейцарским часам и отличается черно-серой окраской кузова с серебристыми и золотистыми декоративными элементами. Фирменная статуэтка «Дух экстаза» покрыта 24-каратным золотом, а в салоне на передней панели в «Галерее» из нержавеющей стали и золота сделана инсталляция, символизирующая внутренности дорогих часов. При этом корпус штатных часов седана сделан из серебра.

Версия Digital Soul Phantom посвящена сочетанию компьютерных технологий и ручного труда. Автомобиль отличается двухцветной окраской кузова и двухцветной же отделкой салона, простроченной золотистой нитью. В «Галерее» размещена напечатанная на 3D-принтере инсталляция из нержавеющей стали, покрытая 24-каратным золотом. Драгоценным металлом также декорированы решетки динамиков аудиосистемы и инкрустация в эвкалиптовых панелях интерьера.

Arabian Gulf Phantom посвящен Ближнему Востоку и отличается двухцветным кузовом, символизирующем море и жемчужины. Салон украшен изображениями раковин наутилуса (вышитыми или сделанными из мозаики-маркетри), а часы, столики и ряд других элементов декорированы перламутром. Фирменное «звездное небо» в интерьере выполнено из 1344 сплетенных вручную светодиодных нитей.

Технически спецверсии не отличаются от базового Rolls-Royce Phantom и оснащаются 571-сильным 6,75-литровым V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.