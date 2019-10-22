В Краснодаре обустроят Николаевский бульвар на Гидрострое

Решение по обустройству первой очереди сквера в границах улиц Валерия Гассия и Невкипелого представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. По решению большинства жителей микрорайона Гидростроителей, там должен преобладать природный ландшафт, а также сохранены все деревья и зеленые насаждения.

По данным мэрии, решено закрыть водозаборы навесами из вьющихся растений, оборудовать барьер вдоль проезжей части по улице Автолюбителей, организовать велодорожки, площадки для выгула собак, оборудовать ландшафтную подсветку и установить инсталляции.

Как отметила Наталья Машталир, приступить к реализации этого проекта планируют в 2021—2022 годах.

Василий Хитрых