Владелец медиафасада на ТЦ «Айсберг» оспаривает решение о демонтаже районных властей

Владелец медиафасада на ТЦ «Айсберг» ООО «Наружная цифровая реклама» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к администрации Ленинского района Перми. Истец намерен оспорить постановление о демонтаже медиафасада, подписанное главой районной администрацией Александром Козенковым.

Господин Козенков выпустил постановление о демонтаже рекламной конструкции 17 сентября. Основанием стали материалы департамента экономики и промышленности администрации Перми. Ранее департамент подготовил постановление о демонтаже рекламной конструкции. Однако, краевой арбитраж запретил мэрии демонтировать медиафасад.

В октябре подрядная организация по распоряжению главы района пыталась демонтировать медиафасад с ТЦ «Айсберг», но подъезды к нему оказались заблокированы припаркованными авто. После чего, сотрудники администрации района вызвали полицию. Но, правоохранительные органы отказались вмешиваться в ситуацию. Собеседник, близкий к руководству Ленинского района, рассказал “Ъ–Прикамье”, что администрация не планирует демонтировать медиафасад до решения суда.