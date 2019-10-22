Bvlgari начали реставрацию шедевров классического искусства вместе с фондом Torlonia

Фонд Torlonia и римский ювелирно-часовой дом Bvlgari объединили усилия для сохранения одной из самых важных частных коллекций древнего искусства в мире. Bvlgari стали основным спонсором реставрации 96 греческих и римских статуй коллекции, которые предстанут перед публикой во время мирового турне выставки The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces, которая будет проходить с 25 марта 2020 года по 10 января 2021 года.

На пресс-конференции 18 октября было объявлено о проекте и критериях установления маршрута выставки. Генеральный директор группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен принял участие в пресс-конференции с итальянским министром культурного наследия, деятельности и туризма Дарио Франческини, президентом фонда Torlonia Алессандро Помой Муриалдо, куратором выставки профессором Сальваторе Сеттисом и заместителем мэра Рима Лукой Бергамо.

Жан-Кристоф Бабен отметил: «Призвание ювелира — превращать дары природы в творения непреходящей красоты. Вполне естественно, что мы стремимся поддержать проект, направленный на то, чтобы вернуть публике наследие мраморных скульптур, созданных на протяжении веков незаурядным художественным талантом греков и римлян. Этот проект по восстановлению — дань нашим культурным корням, эстетической чувствительности, которая у нас есть до сих пор, и которая делает нас особенными. В лице фонда Torlonia мы нашли решительного, страстного и высокопрофессионального партнера. Я уверен, что посетители, которые наконец смогут полюбоваться чистой красотой и выразительной силой статуй коллекции Torlonia с близкого расстояния, надолго получат эстетические и интеллектуальные впечатления».

Во время реставрационных работ было сделано несколько открытий, таких как следы краски на рельефе Portus III века нашей эры. Бюсты, рельефы, статуи, саркофаги и декоративные элементы, отреставрированные Анной Марией Карруба, были отобраны из 620 экземпляров коллекции Torlonia как замечательные образцы древней скульптуры, подходящие для иллюстрации истории коллекционирования древностей. Участие Bvlgari — одна из многих культурных инициатив, в которые инвестировал ювелирный lом для защиты и возрождения художественного наследия столицы Италии. Для Bvlgari вклад в восстановление является данью греческим и римским корням дома. Основанный в 1884 году в Риме, за более чем 130 лет дом Bvlgari установил тесные связи с вечным городом, ставшим его главным источником вдохновения.