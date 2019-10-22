В Ростове могут увеличить минимальный размер жилплощади для переселенцев из аварийных домов

Депутаты гордумы Ростова предложили установить в городских нормативно-правовых актах новый минимальный размер жилой площади, предоставляемой переселенцам из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба гордумы Ростова.

Сейчас владельцы аварийного жилья могут претендовать на денежные компенсации или новую квартиру, равную по площади с квартирой в доме под снос. Власти могут предоставить как новое жилье, так и купленное на вторичном рынке, но обязательно в хорошем состоянии. Проблема в том, что большинство расселяемых домов в Ростове относятся к историческим, и площадь коммунальных квартир в них составляет 10–12 кв. м. Депутаты отмечают, что новую квартиру такой площади найти сложно, сейчас такого не строят. А аналоги на вторичном рынке также находятся в плохом состоянии.

Депутат гордумы и владелец строительной фирмы «Кристина» Валерий Левченко предложил выдавать владельцам коммуналок в аварийных домах новые квартиры с учетом социальной нормы, то есть минимум 25 кв. м на человека. Он отметил, что это ускорит процесс расселения. В итоге департаменту по координации строительства и перспективного развития поручили провести в срок не позднее 15 ноября круглый стол по вопросу.

По данным пресс-службы гордумы, сейчас в Ростове 82 многоквартирных дома в аварийном состоянии. В них проживают 978 семей (2,4 тыс. человек).

Кристина Федичкина