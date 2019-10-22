«Ручку “стратонавтики” запускали впервые»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как компания Stratonautica провела запуск ручки Montblanc.

Несколько лет назад я была на запуске человека в стратосферу в Нью-Мексико. Наверное, помните знаменитый прыжок из стратосферы Феликса Баумгертнера, который собирался установить рекорды высоты, скорости и длительности свободного падения — часть из них он и правда установил. Но чтобы прыгнуть из стратосферы, ему надо было туда попасть. И вот со специальной площадки в Розуэлле капсула с Баумгертнером взлетела ввысь. Происходило это не слишком быстро. Еще медленнее шло надувание шара.

Пару недель назад, точнее, 4 октября в день годовщины запуска первого спутника на орбиту Земли, мне довелось присутствовать на запуске ручки в стратосферу. Правда, не в американском Нью-Мексико, а в российском Переяславле Залесском. Запускала ручку Starwalker компания Montblanc. Запуск шел по схожему принципу: сначала надували шар, потом запускали вверх конструкцию с камерами GoPro и той самой ручкой. Но она не Феликс, она меньше и легче, да и такой сложной капсулы с оборудованием ей не нужно, поэтому запуск прошел быстрее и веселее. Правда, побила ли она рекорд скорости и длительности свободного падения среди ручек, мы не узнаем: искали ее по GPS-навигации уже без зрителей.

Совершала запуск для Montblanc компания Stratonautica, ответственная за проведение более 120 запусков, рассказал руководитель этой аэрокосмической лаборатории Денис Ефремов, больше семи лет занимающийся такого рода полетами: «Меня самого очень часто удивляет, что люди хотят туда что-то отправить. У нас все запуски делятся на три основные части — это образовательные, когда мы что-то запускаем для детей, какие-то эксперименты — то тараканов запускали, то звук проверяли, то семена запускали, выращивали. Вторая часть — это научные запуски и третья часть — это коммерческие запуски. Запускают все что угодно: логотипы, фотографии, обручальные кольца».

Стандартный запуск выглядит так: конструкция поднимается на высоту около 30 км, происходит это примерно за 1,5 часа, за это время не сносит в сторону километров на 100. Как рассказывает Денис, при таких запусках нередко самыми сложными оказываются на первый взгляд простые задачи. Например, на что крепить предмет так, чтобы он надежно держался при перепаде температур. Забавных случаев за годы работы было немало. Как-то конструкцию с камерами даже пришлось выкупать — запуск делали в горах, местные жители решили подобрать необычный объект, а потом расставаться с ним просто так отказывались. Но ручку «стратонавтики» запускали впервые.