«Kaws становится новым кумиром арт-рынка»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о лидерах рейтинга Artprice.

Мы продолжаем подводить итоги аукционного сезона 2018-2019 годов с помощью коллег из Artprice. 100 и 500 самых продаваемых художников: в первой сотне доминируют представители США, Китая и Великобритании. 33 китайца, 28 американцев, 10 британцев. При этом первую «десятку» составляют исключительно жители Штатов. Быстро перечислю первые десять результатов и художников. Джефф Кунс — 91 млн за «Кролика». Жан-Мишель Баскиа — 25,7 млн за Pollo Frito и его же «Дискография 2» за 20,9 млн. Кристофер Вул, Кааз, снова Вул, Дженни Сэвилл, Баскиа, Баскиа и Питер Дойг. Нижняя граница десятки составила 9 ,9 млн.

И дальше немного однообразно: Баскиа, Дойг, Баскиа, Вул, Бредфорд, Ойлен, Вул, Маршалл, Сэвилл, Грожан. Первый китаец, кстати, появляется лишь на 21 месте — это Лю Сяодон 1963 года рождения, его купили у Poly в Пекине за 6,6 млн. Именами Баскиа, Кааза и Вула пестрит и дальше список «сотни» лучших. Вообще, похоже Брайан Доннелли (Kaws), родившийся в 1977 году художник-мультипликатор, дизайнер одежды, граффитист, сейчас становится новым кумиром арт-рынка. За прошлый год общий объем его аукционных продаж составил $936 млн — это третий результат в мире, он, кстати, опережает Кунса.

Вас, наверняка, интересует: а есть ли в списке «500 лучших аукционных результатов» русские фамилии? Я проштудировал рейтинг и нашел на 473 месте Семена Файбисовича. Три продажи за отчетный период, общим объемом на $271,3 тыс. Наивысший результат $171 тыс. Вы, конечно, понимаете, что все эти рейтинги весьма условны. Арт-рынок очень зависим от моды, мнения общества, выставочных проектов и так далее. Но другой критерий оценки популярности художника, пожалуй, придумать невозможно. Все-таки народ, пусть даже в лице тех немногих его представителей, кто интересуется искусством и способен его покупать, голосует рублем, вернее, долларом. И, если Баскиа продолжает уже много лет находиться на вершинах продаж, значит, это справедливо.