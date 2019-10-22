В Татарстане поддержка предпринимательства по нацпроекту по итогам 2019 года достигнет 2,6 млрд рублей

В 2019 году на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Татарстане планируется потратить 2,6 млрд руб. Об этом на брифинге в кабмине республике рассказал глава минэкономики региона Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Из общей суммы 1,5 млрд руб. будут потрачены из госбюджета.

По словам министра, на имущественную поддержку через строительство, докапитализацию частных и государственных промышленных парков и площадок потратят свыше 1 млрд руб., на предоставление поручительств, микрозаймов и субсидий в рамках финансовой поддержки — 721 млн рублей, на поддержку бизнесменов в сельскохозяйственной сфере — 418 млн, на мероприятия по консультированию, обучению и популяризацию и продвижение товаров — 277 млн, на поддержку экспортно-ориентированных представителей малого и среднего бизнеса – свыше 127 млн.

Всего в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Татарстане запущены пять региональных проектов: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства».

"Ъ-Казань"