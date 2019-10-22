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Фото: Андрей Абрамов

Детское хирургическое отделение закрыли в Нижнем Новгороде

Минздрав ссылается на отсутствие специалистов и оборудования.

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Детское отделение хирургии в больнице № 40 Автозаводского района Нижнего Новгорода закрыто.


Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Поясняя причины радикального решения, в минздраве сообщают, что невозможно выделить отдельный прием детей из общего потока, где есть и взрослые, что связано с конструктивными особенностями здания. Сообщается также об отсутствии в данном учреждении специалистов педиатрического профиля и лапароскопического оборудования.

Закрытие детского хирургического отделения в одной из больниц областного центра чиновники не считают проблемой. Уточняется, что помощь детям будет оказываться в больнице № 27 Сормовского района, где есть необходимая медтехника и специалисты в штате.

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