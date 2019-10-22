В Челябинске маршрутное такси перевернулось после столкновения с фургоном

В Челябинске на пересечении улиц Северный луч и Хлебозаводская маршрутное такси №19 перевернулось после столкновения с фургоном. Пострадавшую женщину увезли на скорой, сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

«Около 17:15 на перекрестке улиц Северный Луч и Хлебозаводская произошло столкновение двух транспортных средств – фургона Peugeot под управлением мужчины 1965 года рождения и “ГАЗели” водителя 1976 года рождения. Одну женщину увезли в медицинское учреждение. Количество других пассажиров уточняется, среди них пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства ДТП.