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Оператор мобильной связи из Краснодара выплатил первый купон по биржевым облигациям

Компания «Дэни колл», выступающая под брендом Danycom, выплатила 33,66 млн руб. по первому купону трехлетних документарных процентных облигаций серии БО-01, сообщается в пресс-релизе компании. На каждую облигацию номиналом 1 тыс. руб. выплачено 33,66 руб. Ставка ежеквартальных купонов с 1-го по 6-й биржевых облигаций установлена в размере 13,5% годовых. Срок их обращения – три года.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, зарегистрированная в Краснодаре компания «Дэни колл» в июле разместила биржевые облигации на «Московской бирже» общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. Общество образовано в 2013 году, головной офис компании находится в Краснодаре. Свою деятельность она начала с создания платформы, которая позволяет обрабатывать и рассылать SMS-сообщения. В 2016 году общество получило лицензию виртуального мобильного оператора. С 2017 года предоставляет услуги связи на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO. Сейчас оператор присутствует в 53 регионах России. Компания планирует запустить локальные MVNO-проекты в Эстонии, Польше, Бельгии, Италии, Португалии, Франции, Финляндии, Чехии.

Андрей Ульченко


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