Росреестр: в Удмуртии наблюдается снижение количества договоров участия в долевом строительстве

В Удмуртии с начала года на 69% увеличилось количество заявлений о государственном кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество, поданных физическими и юридическими лицами, — до 600 тыс. единиц. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике. При этом отмечается увеличение зарегистрированных прав и сделок на недвижимость. Так, с января по сентябрь количество учетно-регистрационных действий увеличилось более чем на 76% и составило 423 тыс. регистрационных действия.

Рост зарегистрированных прав на жилые дома, здания и сооружения составил 83%. На 65,6% больше зарегистрировано прав на земельные участки.

Вместе с тем за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано на 32,2% меньше договоров долевого участия, а это около 6 тыс. против 9 тыс., зарегистрированных за этот же период 2018 года. При этом с использованием механизма счетов эскроу зарегистрировано порядка 400 договоров долевого участия.

«Падение спроса на жилье в новостройках, на мой взгляд, объясняется ростом стоимости жилья в связи с переходом с 1 июля 2019 года на финансирование строительства с использованием эскроу-счетов. В среднем по республике стоимость квадратного метра жилья, по данным за 2 квартал 2019 года, составила 55 тыс. руб., а цена в новостройках, где строительство ведется по новым правилам с использованием эскроу-счетов, превысила отметку 60 тыс. рублей»,— отмечает руководитель Управления Росреестра по Удмуртии Фарида Зворыгина.

Напомним, законодательные изменения, произошедшие с 1 июля 2019 года, обязали застройщиков размещать денежные средства участников долевого строительства только на счетах эскроу. Механизм предусматривает перечисление денежных средств компанией или гражданином не напрямую застройщику, а в уполномоченный банк, с которым у застройщика заключен договор проектного финансирования, и направлен на исключение новых случаев появления обманутых дольщиков.