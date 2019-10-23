Zenith представили часы, созданные совместно с ателье Bamford

В собственном бутике в парижском универмаге Le Bon Marche швейцарская часовая марка Zenith представила избранному кругу клиентов результат сотрудничества с ведущим ателье часовой кастомизации Джорджа Бамфорда — модель Chronomaster El Primero Radar, выпущенную ограниченным тиражом в 50 экземпляров.

Дизайн часов навеян архивными экземплярами Zenith, в частности карманными часами 1916 года, особо впечатлившими Джорджа Бамфорда во время одного из первых его визитов на мануфактуру Zenith. Ярко-красные акценты на их циферблате впоследствии стали характерной чертой всех часов серии Radar. Но вместо того, чтобы просто повторить модель прошлого, специалисты ателье Bamford взяли их дизайн за основу для создания ретрофутуристичной эстетики новой модели Chronomaster El Primero Radar.

Radar представляет собой знаковый хронограф Zenith в новом формате. Cтальному корпусу, заводной головке и кнопкам часов придали матовую отделку. Циферблат El Primero с тремя счетчиками дополнили деграде от бежевого цвета в центре к темно-коричневому по краям. Тахиметрическую шкалу сделали контрастного белого цвета с радиальным дизайном, характерным для нескольких исторических моделей El Primero. Каждый из трех дополнительных счетчиков выполнен по-разному. Левый секундный счетчик имеет концентрические круги, счетчик хронографа у отметки «6 часов» оформлен в традиционном для моделей Chronomaster дизайне, а минутный счетчик у «3 часов» с отметками красного цвета светится в темноте, благодаря покрытию SuperLuminova. Маленькие черточки внутри минутного счетчика, по словам Джорджа Бамфорда, «представляют собой отсутствующие элементы звезды, как если бы звезда располагалась внутри него». Заключительной отличительной чертой Chronomaster El Primero Radar стал ремешок из каучука с высокопрочным тканым покрытием и двойной прошивкой контрастной красной нитью.

Часы будут доступны в бутиках Zenith с ноября.