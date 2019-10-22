У ГПУ и краевой прокуратуры возникли замечания к проекту о штрафах за незаконное размещение НТО

Государственно-правовое управление (ГПУ) заксобрания Пермского края и краевая прокуратура подготовили заключения на проект изменений в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Проект внесен в краевое заксобрание главой Перми Дмитрием Самойловым и предусматривают штрафы за нарушение правил благоустройства при размещении нестационарных торговых объектов (НТО).

Мэр предлагает исключить из закона статью 6.7.1. «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Ранее эту норму отменил Пермский краевой суд. Однако краевые власти намерены оспорить это решение в Верховном суде РФ. Апелляция будет рассмотрена 30 октября. Спорную норму предлагается заменить новой статьей 6.15 «Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений».

Как рассказал консультант ГПУ Никита Головин на заседании комитета по госполитике и местному самоуправлению, управление и прокуратура выявили «ряд замечаний концептуального характера». Поэтому господин Головин предложил депутатам рассмотреть проект на октябрьской пленарке только в первом чтении и существенно доработать. Также он считает, что не стоит принимать проект до решения Верховного суда. «Шансы у нас не очевидны. Следует надеяться на лучшее, хотя и готовится к худшему тоже необходимо», – отметил представитель ГПУ.

В заключении краевой прокуратуры отмечается, что ответственность за использование земельного участка придомовой территории не по целевому назначению и размещение временных строений ближе 15 метров от стен зданий и сооружений уже предусмотрена федеральным законодательством. Таким образом, установление в региональном законе ответственности за аналогичные нарушения противоречит федеральному законодательству.

Комитет рекомендовал принять проект в первом чтении на заседании 24 октября, но установил срок поправок ко второму чтению до 8 ноября.