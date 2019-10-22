Совет директоров «Роза Хутор» возглавил Сергей Бачин

В руководстве курорта произошли кадровые изменения. Новым председателем Совета директоров ООО «Роза Хутор» избран Сергей Бачин. Как сообщает пресс-служба курорта, в новом статусе господин Бачин будет заниматься вопросами стратегического развития курорта. Гендиректором «Роза Хутор» стал Александр Белокобыльский, пришедший на эту должность с поста первого заместителя.

Сергей Бачин отметил, что Александру Белокобыльскому предстоит сохранить уже завоеванные позиции горного курорта и найти новые возможности для их приумножения.

Кадровые изменения связаны с реализацией единой стратегии акционера и управленческой команды «Роза Хутор».

Сергей Бачин в 1987 окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Трудовую деятельность начал в Академии наук СССР. В 1992-1998 гг. учился и работал в США. С 1998 года работает в системе ХК «Интеррос».

С июня 2009 по октябрь 2019 года являлся генеральным директором компании по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Александр Белокобыльский в 1982 году окончил Новочеркасский политехнический институт им. С. Орджоникидзе по специальности «Технология машиностроения». После завершения обучения работал на Новочеркасском электровозостроительном заводе, шахтоуправлении «Бургустинское», Мострансгазе и других предприятиях. В 2003 году стал главным инженером ООО «Международный клуб «Красная Поляна». С 2005 года начал работать в ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор». С 2008 по 2019 год являлся исполнительным директором, первым заместителем генерального директора курорта «Роза Хутор».

Елена Рыжкова