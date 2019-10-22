В Петербурге распался ресторанный холдинг Food Retail Group

В Петербурге распался один из крупнейших ресторанных холдингов Food Retail Group, объединявший сети Maza Park, Swissam, «Две палочки» и «Марчеллис». При этом все перечисленные компании продолжают функционировать в разрозненном виде, а сеть ресторанов «Две палочки» перешла к владельцам компании «2 Берега», сообщает РБК.

Основатель Food Retail Group Михаил Тевелев, в свою очередь, подтвердил, что холдинг стал банкротом, отметив, что сам он вышел из бизнеса еще два года назад и больше не имеет к нему никакого отношения. В настоящий момент господин Тевелев проходит через процедуру реализации имущества.

Холдинг Food Retail Group основали в 2003 году предприниматели Михаил Тевелев и Евгений Кадомский. Первым открытым ими рестораном стало заведение «Две палочки» на Итальянской улице. Одновременно с этим развивалась сеть «Фрикадельки», позже переименованная в Market Place. Позднее начала работу бизнес-школа Swissam, а в 2013 году — развлекательный центр Maza Park. В 2012 году оборот ресторанного бизнеса Food Retail Group оценивался в $130 млн. В 2015 году господин Кадомский вышел практически из всех действующих юрлиц холдинга, а Михаил Тевелев столкнулся с финансовыми проблемами и 2018 году был признан банкротом.