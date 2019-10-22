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Управление ОЭЗ «Иннополис» передали Минэкономики Татарстана

Минэкономики Татарстана будет осуществлять управление особой экономической зоной «Иннополис». Это следует из постановления правительства республики за подписью его главы Алексея Песошина.

Согласно документу, министерство будет контролировать промышленно-производственную, технико-внедренческую и туристско-рекреационную детальность на территории особой экономической зоны.

Ранее управлением ОЭЗ «Иннополис» занималось министерство информатизации и связи Татарстана.

ОЭЗ «Иннополис» была создана в ноябре 2012 года. На сегодняшний день 100% акций АО "ОЭЗ «Иннополис» принадлежит правительству Татарстана. Резидентами особой экономической зоны в настоящее время являются 83 компании.

"Ъ-Казань"


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