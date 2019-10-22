Число иномарок в Татарстане превысило 700 тысяч

На 1 июля 2019 года в Татарстане число иномарок составило 703,3 тыс. единиц. По этому показателю республика заняла восьмое место среди регионов России. Это следует из исследования аналитического агентства «Автостат».

Всего в России на 1 июля числилось 27,5 млн иномарок, что составляет 62,4% от общего объема парка легковых автомобилей. Лидером по числу иностранных машин стала Москва (3,1 млн авто). Второе место заняла Московская область (2,1 млн единиц). Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (1,44 млн шт.). Помимо Татарстана в топ-10 регионов с наибольшим числом иномарок вошли Краснодарский край (1,11 млн машин), Свердловская область (840,9 тыс. единиц), Приморский край (798 тыс.), Ростовская область (759,7 тыс.), Башкортостан (635,8 тыс.) и Челябинская область (627,6 тыс.).

При этом наибольшую долю на рынке иномарки занимают в Приморье (93,7%). В Москве этот показатель составил 84%, а в Санкт-Петербурге. В Татарстане, Краснодарском крае, Челябинской и Ростовской областях этот показатель составляет свыше 50%, но не дотягивает до 60%, уточнили в агентстве.

"Ъ-Казань"