Средний размер взятки на Кубани составил 540 тыс. рублей

В Краснодаре межведомственная группа по вопросам противодействия коррупции подвела итоги работы за девять месяце текущего года, сообщила краевая прокуратура. По данным комиссии, всего в крае с начала года зарегистрировано 952 преступления коррупционной направленности, что почти на треть выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В структуре коррупционной преступности особую распространенность получило взяточничество, число выявленных противоправных деяний этой категории возросло с 275 до 352 случаев (рост на 28%). Органами правопорядка зафиксирован 41 факт получения взяток должностными лицами органов власти различных уровней в крупном и особо крупном размерах (за аналогичный период 2018 года таких случаев было 35), средний размер взятки в регионе составил 540 тыс. руб. Также в крае проводится работа в целях декриминализации сфер деятельности, наиболее подверженных коррупции. В частности, органами правопорядка региона зафиксированы многочисленные противоправные посягательства, связанные с хищением бюджетных средств, в сфере оказания госуслуг, при обороте земель, а также в сфере ЖКХ.

Анна Перова, Краснодар