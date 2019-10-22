Девелоперская компания Ирека Миннахметова приобрела часть подземной галереи на Баумана в Казани

Часть подземной галереи на улице Баумана в Казани площадью свыше 4,5 тыс. кв.м. на торгах приобрело в собственность казанское ООО «УК „Премиум“». Как сообщил “Ъ” глава пресс-службы мэрии города Владимир Казанцев, инвестор купил объект «для восстановления и современного использования».

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «УК „Премиум“» было зарегистрировано лишь два месяца назад - 22 августа 2019 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Предприятие в равных долях принадлежит гендиректору АО «Татспиртпром» Иреку Миннахметову и известному ресторатору Дмитрию Васильчуку.

Речь идет о части галереи от Никольского собора до улицы Чернышевского. Ранее она входила в состав станции метро «Кремлевская», которая находилась под управлением МУП «Метроэлектротранс» на праве хозяйственного ведения.

По данным «Бизнес Online», помещения галереи были выкуплены с торгов в начале октября примерно за 35 млн руб. Новый владелец планирует создать на территории галереи фуд-молл по примеру московского проекта «Депо», где на площади в 11 тыс. кв.м работают 70 заведений общепита. Инвестиции в казанский объект планируются в сумме 500 млн руб. Ожидается, что он будет реализован в течение года, проектирование займет порядка 5-6 месяцев.

При этом другая часть галереи остается в собственности муниципалитета: продавать ее в данный момент не планируют.

"Ъ-Казань"