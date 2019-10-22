На волейбольный клуб АСК пытаются возложить долги «Губернии»

Нижегородский волейбольный клуб АСК, готовящийся к первым матчам Суперлиги и продолжающий выступать в Кубке России, столкнулся с серьезной проблемой.

Перед матчем с «Динамо-2» на предварительном этапе Кубка России от игр были отстранены два легионера — игрок сборной Латвии Денисс Петровс и французский диагональный Джон Вендт. Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) приостановила их лицензии. По словам директора клуба Дмитрия Фомина, ЕКВ считает, что нынешний ВК АСК и нижегородский ВК «Губерния», выступавший в разных турнирах в 2012-2015 годах, – это один и тот же клуб, а потому АСК должен отвечать по долгам «Губернии».

Дмитрий Фомин сообщил также, что копию своего ответа ЕКВ он направил в Российскую федерацию волейбола, однако ему не известно, предприняла ли эта организация какие-то действия по разъяснению ситуации и защите законных интересов клуба.

Директор ВК АСК также добавил, что фактический запрет на выступление легионеров создает клубу реальные проблемы, поскольку бюджет составлен впритык, что не позволяет купить российского игрока того же уровня и одновременно выплачивать зарплату иностранцу.