Антуан Гризманн подорожал на одну восьмую

Переход форварда сборной Франции Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» неожиданно вышел на третье место в рейтинге наиболее дорогостоящих трансферов в истории. Случилось это через три месяца после того, как сделка была оформлена. Дело в том, что каталонцы согласились отдать мадридцам за нападающего €15 млн вдобавок к €120 млн, уплаченным ранее. Такова была цена отказа «Атлетико» от претензий к «Барселоне». Мадридцы считали, что «Барселона» сознательно нарушила правила, что позволило ей сэкономить на покупке Гризманна €80 млн.

Испанские футбольные клубы «Атлетико» и «Барселона» достигли мирового соглашения по спору о переходе в каталонскую команду форварда сборной Франции Антуана Гризманна. Как сообщает издание El Mundo, «Барселона», купившая Гризманна за €120 млн, согласилась выплатить мадридцам еще €15 млн. Взамен, по информации источников издания, руководство «Атлетико» не будет обнародовать имеющуюся в его распоряжении переписку французского форварда с представителями «Барселоны», юристами и собственной сестрой и агентом Мод Гризманн. В письмах содержатся сведения, огласка которых была бы нежелательной для «Барселоны». Например, схема распределения комиссионных при переходе форварда. Речь идет о солидной сумме — €15 млн.

Напомним, что Антуан Гризманн перебрался в «Барселону» в середине июля. Тогда каталонцы активировали содержавшуюся в контракте француза с «Атлетико» опцию о безусловном выкупе за €120 млн. Однако мадридцы попытались опротестовать сделку. В «Атлетико» напомнили, что до 1 июля 2019 года стоимость безусловного выкупа Гризманна составляла €200 млн. В клубе настаивали на том, что «Барселона» вступила в переговоры с игроком и де-факто обо всем с ним договорилась, не получив на это обязательного разрешения от «Атлетико». В результате мадридцы требовали от каталонцев компенсировать им недополученные €80 млн. От своих требований они не отступились и после того, как Федерация футбола Испании (RFEF) постановила, что «Барселона» допустила лишь незначительные нарушения регламента, и назначила каталонцам мизерный штраф в €300. Президент «Атлетико» Энрике Сересо давал понять, что готов дойти до Верховного суда страны. Похоже, такая перспектива «Барселону» не привлекала, и она решила договориться.

Впрочем, в обоих клубах, не отрицая, что выплата €15 млн «Барселоной» согласована, не подтверждают, что это именно доплата за Гризманна. По официальной версии, каталонцы заплатят лишь за то, что получат право быть информированными о том, что «Атлетико» поступили от других клубов предложения о продаже ряда футболистов. В соглашении упоминаются три игрока молодежной команды мадридцев и два футболиста основы — Сауль Ньигес и Хосе Хименес. Особо отметим, что «Барселона» не получает права преимущественного выкупа этих игроков. Она лишь может повторить полученное «Атлетико» предложение. И только если все устроит и мадридцев, и самого футболиста, сделка состоится. То есть «Барселона», если рассматривать ситуацию в отрыве от истории с Гризманном, отдала €15 млн просто за то, чтобы ее держали в курсе. Но в увязке с делом Гризманна все становится на свои места.

В результате урегулирования спора между «Атлетико» и «Барселоной» переход Гризманна поднялся с пятого на третье место в списке самых дорогих трансферов в истории. Лидирует по-прежнему переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн, следом идет покупка парижанами у «Монако» Килиана Мбаппе за €180 млн. Но тут надо пояснить, что Гризманн делит третье место с Филиппе Коутинью. За него «Барселона» отдала «Ливерпулю» €120 млн, и еще €40 млн английский клуб мог получить, если бы бразилец достиг ряда показателей в новой команде. Но он успел «наиграть» только на €15 млн бонусов, а летом этого года был отдан «Баварии» в аренду.

Александр Петров