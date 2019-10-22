Lonely Planet представила рейтинг лучших туристических мест 2020 года

Издательство Lonely Planet опубликовало свой ежегодный рейтинг лучших мест для путешествий Best in Travel. Рейтинг разбит на четыре категории — 10 стран, 10 регионов, 10 городов и 10 самых выгодных предложений. Каждое из вошедших в рейтинг направлений оценивалось экспертами Lonely Planet на основании трех факторов: актуальность, уникальные впечатления и так называемый wow-фактор, или мгновенная привлекательность места, его способность вызвать удивление и интерес в первый же момент, когда человек его видит.

В категории стран Lonely Planet поставило на первое место Королевство Бутан, пока единственную в мире страну с отрицательным показателем выбросов углерода, с удивительной природой. В десятку лучших направлений для туризма в 2020 году также вошли Англия, Северная Македония, Аруба, Эсватини, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.

В категории городов лидирует Зальцбург (Австрия), где в 2020 году уже в 100-й раз пройдет всемирной известный Зальцбургский музыкальный фестиваль, и к этому событию будут приурочены многочисленные концерты классической музыки, спектакли, оперные представления, чтения и т. п. В десятку городов также вошли Вашингтон (округ Колумбия, США), Каир (Египет), Голуэй (Ирландия), Бонн (Германия), Ла-Пас (Боливия), Кочин (Индия), Ванкувер (Канада), Дубай (ОАЭ), Денвер (США).

В категории регионов первое место отдано той части Великого шелкового пути, которая проходит через Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Как отмечает Lonely Planet, эти края вызывают все более широкий интерес у туристов, а в страны, через которые проходит этот отрезок Шелкового пути, можно въехать либо по электронной визе, либо вообще виза не требуется. В десятке регионов также административная область Марке на адриатическом побережье Италии, регион Тохоку на японском острове Хонсю, штат Мэн (США), австралийский вулканический остров Лонд-Хау, горная китайская провинция Гуйчжоу, испанская провинция Кадис, северо-восточная часть Аргентины, залив Кварнер в Хорватии и регион Амазонки на территории Бразилии.

Что касается самых выгодных с точки зрения бюджета направлений, Lonely Planet предлагает обратить внимание на индонезийскую провинцию Восточная Нуса-Тенгара в составе архипелага Малые Зондские острова. А также на индийский штат Мадхья-Прадеш, американский город Буффало (штат Нью-Йорк), на Азербайджан, Сербию, Тунис, Капский винодельческий регион (Южная Африка), Афины и Занзибар (Танзания).

Алена Миклашевская