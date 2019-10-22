Победители «Кубка Кремля» получили в подарок часы Rado

20 октября на арене Ледового дворца «Крылатское» завершился юбилейный 30-ый международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», в котором главную победу в мужском одиночном разряде завоевал российский теннисист Андрей Рублев, обыграв соперника в двух сетах за 1 час 2 минуты, тем самым сделав огромный подарок не только зрителям, но и себе в свой День Рождения. В женском одиночном разряде победила Белинда Бенчич (Швейцария).

Официальный хронометрист международного турнира, часовой бренд RADO замерил не только длительность самих матчей и скорость подачи игроков, но и впервые 25-секундный отрезок времени, отведенный игроку между окончанием одного розыгрыша и подачей для следующего, что соответствует новым требованиям ATP и WTA. А все победители турнира получили возможность лично протестировать высочайшее качество часов Rado, которые были вручены им в качестве приза.

Официальные часы турнира Rado HyperChrome Tennis выпущены лимитированной серией в количестве 999 экземпляров. Модели коллекции выполнены из плазменной высокотехнологичной керамики и оснащены швейцарским часовым механизмом с хронографом. Плазменная высокотехнологичная керамика отличается легкостью, устойчивостью к появлению царапин и гипоаллергенностью.