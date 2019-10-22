Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар». Мера пресечения была изменена на домашний арест.

«Суд постановил отменить приговор суда первой инстанции и отправить дело Тихонова на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд»,— цитирует судью Мосгорсуда ТАСС.

25 декабря 2017 года рейсовый автобус под управлением Виктора Тихонова въехал в пешеходный переход, в результате чего погибли четыре человека. Экспертиза признала транспортное средство исправным. Суд пришел к выводу, что господин Тихонов по ошибке нажал педаль газа вместо педали тормоза. В декабре 2018 года Дорогомиловский суд Москвы признал его виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и приговорил к четырем годам колонии общего режима.