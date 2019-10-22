Замдиректора челябинского института подозревают в получении взятки

Управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя директора ветеринарного института Южно-Уральского государственного аграрного университета. Должностное лицо подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в пресс-службе челябинского СКР.

По данным следствия, летом 2018 года подозреваемый получил 25 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за покровительство при выполнении государственного контракта. Преступление выявили сотрудники УМВД России по Челябинской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.