Облсуд обязал заксобрание повторно проверить достоверность сведений о доходах депутата Янова

Челябинский областной суд обязал законодательное собрание региона еще раз проверить достоверность сведений о доходах депутата Николая Янова, сообщают в пресс-службе суда. Решение принято в ходе рассмотрения в апелляционном порядке иска прокурора области Виталия Лопина к региональному парламенту с требованием досрочно лишить полномочий депутата из-за того, что он предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале прокурор обратился в Центральный районный суд Челябинска с требованием лишить депутата мандата. По данным надзорного ведомства, у него и его супруги есть доли в чешской компании Artel Ural s.r.o., недвижимость в Праге и счет в одном из чешских банков на €65 млн. Якобы господин Янов распоряжается активами через дочь и партнера по бизнесу.13 мая Центральный районный суд Челябинска отказал прокурору в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции частично изменил постановление: признал незаконным решение комиссии заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах «о неустановлении факта участия Николая Янова в деятельности иностранного хозяйствующего субъекта в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты ЗСО Челябинской области». Также возложил обязанность на комиссию повторно провести проверку полноты и достоверности сведений, представленных депутатом. В остальной части это же решение оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора Челябинской области – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.