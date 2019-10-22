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Мэрия Перми попытается сохранить перевозчика на маршрутах Кировского района

На пленарном заседании Пермской городской думы депутат Арсен Болквадзе задал вопрос замглавы администрации Перми Людмиле Гаджиевой о переговорах с перевозчиком Валерием Ротмановым, обслуживающим маршруты в Кировском районе Перми. Предприниматель уведомил мэрию о расторжении договора, так как работа на маршрутах ему невыгодна. «Ротманов написал заявление об отказе с 1 декабря. Поэтому нам нужно либо заставить его, либо заключать договор с новым перевозчиком. Пока работаем над первым вариантом, провели встречу, настрой жесткий»,— пояснила Людмила Гаджиева.

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