Энергетики обнаружили в пригороде Краснодара 200 км незаконных линий связи

Незаконные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) протяженностью 200 км выявлены специалистами ПАО «Кубаньэнерго» в пригороде краевой столицы. Линии были размещены на опорах ЛЭП, сообщается в пресс-релизе компании.

Нарушителям предложено либо демонтировать провода, либо заключить договоры на их размещение. Как отмечают в ПАО «Кубаньэнерго», на предприятии уже есть судебная практика взыскания с собственников незаконных ВОЛС неосновательного обогащения за пользование объектами электросетевого хозяйства.

Отмечается, что волоконно-оптические линии, установленные без согласования с энергетиками, создают трудности при выполнении ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на объектах, а также могут привести к падению ЛЭП.

Андрей Ульченко