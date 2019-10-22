Саратовская ГЖИ назначила штрафов на сумму 12,23 млн рублей

Инспекторы государственной жилищной инспекции Саратовской области с начала года проверили 2637 жилых домов, выдали 887 предписаний для устранения нарушений и 612 предостережений. В отношении нарушителей оформлено 978 административных протоколов, назначено штрафов на сумму 12,23 млн руб., сообщает пресс-служба ГЖИ.

Всего с начала года зарегистрировано 21,2 тыс. обращений от жителей. Наибольшее количество было связано с нарушениями правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда – 11 262, или 58,9% от общего количества, 3157 заявителей были не согласны с начислениями за жилищные и коммунальные услуги (15,9%), на некачественные коммунальные услуги пожаловались 2307 человек (11,6%).

Марина Ковалева