Школьные системы Свердловской области могут объединить в единую сеть

Резидент технопарка высоких технологий Свердловской области компания «Спектрум» разработала систему «Внутришкольный информационный портал». Новый сервис объединил в себе все существующие информационные системы: электронный дневник, чат с преподавателем, контроль питания и доступа в школу, мобильное тестирование. С осени «Внутришкольный информационный портал» внедряется в пяти школах Каменск-Уральского в рамках программы «Умный город».

«Этот ресурс ускоряет получение необходимой информации. Но самое главное, обеспечивает возможность учителям, ученикам и их родителям сосредоточить основные усилия на образовательном процессе и повышении его эффективности»,— рассказал о проекте первый заместитель гендиректора технопарка Сергей Демаков.

Сервис «Умный город» сейчас внедряется в городах Свердловской области. Он должен объединить различные городские системы и помочь повысить уровень безопасности, сократить расходы на управление и ЖКХ, улучшить экологию города и его транспортную доступность.

Технопарк высоких технологий Свердловской области был открыт 30 декабря 2014 года. К концу 2018 года в нем насчитывалось более 70 резидентов.

Евгений Минин