Нижегородские налоговики оценили недостачу от теневого бизнеса

Теневые доходы нижегородцев составляют почти 300 миллиардов рублей. Такую цифру назвал руководитель регионального Управления ФНС России Виктор Большаков. По стране скрытые источники доходов составляют 13 триллионов. И это при том, что одной из базовых задач налоговых органов является вывод зарплат из тени. ФНС обладает большим массивом информации, исходя из которой можно сопоставить дохода и расходы физических и юридических лиц. Схемы уклонения от уплаты налогов все те же, и Виктору Большакову они хорошо известны.

Абсолютное большинство работодателей, пытающихся не платить зарплаты легально или показывать в документах только часть зарплат сотрудников, в итоге выплачивают все, что положено, в добровольно-принудительном порядке. Беседы на комиссии по легализации заработных плат приносят свои плоды, в бюджет возвращаются солидные суммы, исчисляемые десятками миллионов рублей. Так их возвращают гораздо быстрее, чем через проверки. Рассказывает Виктор Большаков.

Сейчас налоговики все чаще проводят отраслевой анализ. Известно, что больше всего нарушителей в сфере транспортных перевозок, оказания медицинских услуг, а также в сфере строительства.