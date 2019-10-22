На ремонт систем водоснабжения в пензенских селах потрачено 100 млн рублей

Власти Пензенской области намерены продолжить реконструкцию и ремонт систем водоснабжения в селах. Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Из регионального бюджета в этом году на указанные цели было выделено 100 млн руб., в следующем руководство региона намерено сохранить этот объем и, в случае необходимости, увеличить.

Средства пошли на капитальный ремонт водонапорной башни и сетей в селе Серп и Молот, ремонт водопровода в селах Константиновка, Богословка и поселке Ардымский, артезианских скважин - в Кондоле, Засечном и поселке Мичуринский.

Иван Сергеев