Башкирия повторно проведет тендер на закупку видеокамер для исторической части Уфы и Инорса

ГКУ Республики Башкортостан «Информационные технологии» намерено повторно отобрать установщика интеллектуальных систем видеонаблюдения для улиц исторического центра Уфы и микрорайона Инорс. Аукцион объявлен на 1 ноября, сообщается на портале госзакупок. В сентябре победителем тендера со стоимостью контракта 133,97 млн руб. было признано ГУП «Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан», но, как отмечается на портале госзакупок, предприятие уклонилось от заключения контракта. Причины в ГУП уточнить не удалось: с руководством предприятия не соединяют.

Контракт предусматривает поставку и установку сети 951 видеокамер с системой распознавания лиц во дворах и на остановках общественного транспорта в течение трех месяцев. Данные с камер будут обрабатываться и поступать на хранение в Республиканский центр обработки данных. На нескольких остановках планируется установка «тревожных кнопок».

Майя Иванова