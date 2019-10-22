Преподавателя Тихорецкого техникума подозревают в получении взятки

Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении преподавателя Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта. Он подозревается в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, в апреле 2018 года мужчина получил 30 тыс. руб. от студента очной формы обучения за беспрепятственную защиту диплома. В июне того же года студент защитил дипломный проект, получив «четверку» и квалификацию «техник».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств.

Василий Хитрых