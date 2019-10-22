Юлиан с юбилейным концертом

Юлиан — это не просто человек с достаточно редким именем, но и заслуженный артист РФ. Музыкальный стаж — 30 лет, но это, как говорится, не повод уходить на пенсию. Скорее наоборот, музыкант готовится к выходу нового альбома и продолжает радовать поклонников. Кстати, звание заслуженного артиста России он получил будучи 26-летним музыкантом, что по меркам того времени (а это был 1999 год) большая редкость. За тридцатилетнюю карьеру он успел выпустить около 400 песен, что, согласитесь, далеко не мало! Здесь, в столице Сибири, он исполнит лучшие хиты, а может, и удивит зрителей чем-то новым.

Вспоминаем молодость 24 октября в КЦТ «Евразия».