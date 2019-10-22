The Hatters в «Подземке»

Популярная группа The hatters, они же «Шляпники», выступили в лофт-парке «Подземка» в рамках тура Forte and Piano. Это, пожалуй, одна из самых ярких групп нашего времени! Во-первых, стиль, ведь здесь замешаны, казалось бы, взаимоисключающие направления:

романс, фолк, рок и многое другое. История группы не очень большая — коллектив появился феврале 2016 года, но так ли важна история, если зрительская аудитория — миллионы слушателей по всей России? Кстати, после Новосибирска коллектив также выступит в Москве и Санкт-Петербурге с Бреговичем и Кустурицей. Да-да, и их эти яркие музыканты тоже успели покорить!